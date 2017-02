Plus d'infos sur le spectacle Disney Sur Glace 100 Ans De Reves à Lille

DISNEY SUR GLACE présente en accord avec K-WET et VERONE Productions (Lic 2-116909 / 3-116910)

Disney sur Glace célèbre 100 Ans de Rêves ! Retrouvez l'univers Disney à travers : 14 histoires merveilleuses, près de 30 musiques originales, plus de 50 personnages inoubliables! Garçons et filles retrouveront sur scène leurs amis préférés : Nemo, La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin sans oublier les princesses Disney et bien d'autres encore. Ce prochain spectacle laissera à votre famille des souvenirs et des rêves inoubliables ! Le spectacle incontournable de l'hiver prochain ! Ne manquez pas le spectacle familial incontournable de cet hiver Infos pratiques :Aucune gratuité enfant, quel que soit l'âge.Reservation P.M.R : 03.20.33.17.34