Plus d'infos sur le spectacle Les enfants c'est moi à Lille

Spectacle à partir de 7 ans.

Pour parler avec humour de notre aspiration à grandir. Mais pas trop... Pas trop vite.

Sur scène, une femme clown, sans nez rouge. Elle n'a pas tout à fait quitté l'enfance. C'est une mère aussi. La mère de cet enfant tant désiré, ce petit être en devenir pour qui elle souhaite le meilleur et en qui elle projette tous ses espoirs, ses attentes. Un musicien-comédien-manipulateur, témoin complice et bienveillant l'accompagne dans son récit. Des marionnettes aussi. Le tout dans un espace dessiné par les objets et la lumière où s'affrontent les pouvoirs de l'adulte sur l'enfant. À moins que ce ne soit l'inverse ?

Un texte drôle, impertinent, grinçant parfois, pour dire aux enfants que ce n'est pas si facile d'être adulte, une bonne mère ou un bon père et avouer avec plus ou moins de pudeur ses failles pour se rassurer et apprendre à grandir ensemble.

Site web : http://www.legrandbleu.com

Infos réservation :

03 20 09 88 44 - billetterie@legrandbleu.com