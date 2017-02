Plus d'infos sur le spectacle Coiffure Et Confidences à Lille

DIVAN PRODUCTION (Lic.3-1019130) présente, en accord avec LGT JEROME FOUCHER ce spectacle

COIFFURE ET CONFIDENCES Adaptation de Didier Caron Mise en scène par Dominique Guillo assisté de Ariane RAYNAUD Avec Marie–Hélène LENTINI - Léa FRANCOIS – Anne RICHARD- Sandrine LE BERRE - Isabelle FERRON - Brigitte FAURE L'histoire se déroule dans un charmant salon de coiffure où se retrouvent régulièrement quelques clientes habituées. Autour de Thérèse, la patronne qui les shampouine, les coiffe, les cajole, ces fidèles d'âge et de conditions sociales différentes s'épanchent sur leur vie, lâchent des confidences, s'amusent de leur parcours. Parmi ces femmes, il y a la benjamine Magalie, qui prépare on mariage ; Magalie est joyeuse, sa mère et ses amies le sont également... La seule ombre à ce joyeux tableau provient du lourd diabète dont souffre Magalie, avec des crises récurrentes qui inquiètent de plus en plus ces femmes devenues au fil des années de vraies copines ! La pièce Coiffure et confidences est une comédie où la fraternité féminine se teinte de tendresse solidaire au fil des épreuves de chacune. Une leçon de femmes. Une pièce de : Robert Harling Mise en Scène : Dominique Guillo LE SAVIEZ VOUS?: Cette pièce fut adaptée au cinéma sous le titre "Steels Magnolias" avec les débuts de Julia Roberts."?? Renseignement PMR 03 20 33 30 70