Plus d'infos sur le spectacle Francois-xavier Demaison à Lille

Le Casino Barrière de Lille (1-1037207 1007457/3-1007458), Jean-Marc Dumontet et BITOU Productions en accord avec Samuel Le Bihan présentent

Après “Demaison s'envole” et “Demaison s'évade”, le comédien-humoriste revient avec un spectacle inspiré par ses dix ans de scène. Grâce à des textes mordants (coécrits, entre autres, avec son complice Samuel Le Bihan), il campe une galerie de personnages aussi drôles que contrastés. Une combinaison savante et hilarante de sketches et de stand-up. PMR : 03 28 144 177