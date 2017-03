Plus d'infos sur le spectacle Jarry à Lille

A MON TOUR PROD L.2-1068258/3-1068259 et KI M'AIME ME SUIVE présente ce spectacle

JARRY « ATYPIQUE » Remarqué à la télévision pour ses passages dans Vendredi tout est permis (TF1), Vivement dimanche et Comment ça va bien (France2), Jarry vous présente son univers Atypique. A la croisée du stand-up et de la galerie de personnages, Jarry propose un spectacle fou et atypique. Bien au-delà du one-man-show attendu, Jarry nous catapulte dans une histoire rondement menée, celle de sa recherche d'emploi. L'occasion pour cet artiste à l'imagination foisonnante de nous dépeindre ses différentes expériences professionnelles, toutes plus loufoques les unes que les autres (de caissier chez LIDL à membre du GIGN en passant par la majorette...). L'unuesque Jarry, à la sensibilité débordante, à la candeur désopilante surprend, amuse, attendrit et surtout fait rire aux éclats. La 1ère partie sera assurée par le gagnant du concours Jeunes Talents 2015 Thibaut Rousseau Pourquoi exceller dans un style lorsque l'on peut être médiocre dans plusieurs ? Voici le principe fondamental de Thibaut Rousseau, et c'est pourquoi il s'essaie sur scène à tous les domaines, sans jamais les maîtriser : chanson, magie, imitations, danse, stand up... Sa vision absurde du monde qui l'entoure en fait un personnage décalé, anti-héros, mais avec un vrai recul lorsqu'il aborde sa propre vie. Un spectacle dans la pure tradition du music hall, avec un personnage à la pensée si logique qu'elle en devient absurde, et vice-versa... Réservations P.M.R. : 03.20.33.30.70