Plus d'infos sur le spectacle La Grand'messe De Merri à Lille

Avec un punch d'enfer et un sens de l'improvisation hors norme, Merri incarne un prêtre méphistophélique avec la folie des Monthy Python, et déroule une messe comme jamais vue. En osant l'impensable, une messe pas catholique ! Une célébration iconoclaste et divertissante qui déchaîne les fous rires et les passions ! A Savoir : Avec plus d'un million de fidèles à travers le monde, voici le spectacle culte et hilarant qui a fait un triomphe au Québec, au festival Juste Pour Rire et dernièrement au Zénith de Toulouse !