Le spectacle Les Con Joints En Deux Maux a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Lille 2017.

Une rencontre explosive et désopilante de deux mondes que tout oppose. Vivront-ils une folle et grande histoire d'humour avec un grand A ? Elle est belle, généreuse et pulpeuse. Fille de pauvre, travailleuse, elle devient journaliste, riche et célèbre. Il est grand, pervers, fainéant, ancien fils de riche et flambeur. Sans scrupule, il devient politique au plus haut rang. Ils osent tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît disait Audiard. Ils étaient 2 inconnus, les voilà deux "con joints". Le mariage, c'est résoudre à deux, les problèmes qu'on n'aurait pas eus tout seul. Sacha Guitry.