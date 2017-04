Plus d'infos sur le spectacle Master à Lille

Quand l'histoire du rap fait partie du programme scolaire.

Dans un futur tout proche, le rap est devenu une matière enseignée au collège. On étudie son histoire, ses oeuvres majeures, ses grands noms, ses dates, ses principales batailles, ses différents courants, son évolution, mais aussi ses techniques. Le professeur débarque dans la classe. Un élève va être interrogé. Ça tombe sur Amine. Leurs visions divergent. La tension monte. Dans ce face à face, l'examen menace de tourner à l'affrontement, voire à la battle.

Joué et rappé par deux interprètes, Master interroge le rapport à l'autorité et à la contestation, à la mémoire collective aussi, en s'inspirant d'une histoire en mouvement, celle du rap et de la culture hip-hop.

