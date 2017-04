Plus d'infos sur le spectacle The Shaggs à Lille

La véritable histoire du plus mauvais groupe de rock de tous les temps.

Au milieu des années 60, dans une bourgade du New Hampshire aux Etats-Unis, un père de famille oblige ses trois filles adolescentes, qui n'ont jamais touché un instrument de musique, à créer un groupe de rock.

Romance, histoire inventée ? Pas du tout : tout est vrai. The Shaggs, c'est l'histoire d'une adolescence brisée et d'une gloire posthume dans un spectacle qui nous entraîne sur les traces drôles et décalées d'un des groupes les plus improbables de l'histoire du Rock'n'roll. Un groupe au son inouï, naïf, brut, hors de toutes influences et repères. Classé n°5 par Kurt Cobain de Nirvana dans son top des meilleurs albums de tous les temps et dont Frank Zappa a dit qu'il était "better than The Beatles".



